Conférence olfactive : parlez-moi parfum
6 Rue Espariat Aroma-Zone Hôtel Boyer d'Eguilles
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône

2023-01-31 17:00:00 – 2023-01-31 18:30:00

Bouches-du-Rhône EUR Sentez, ressentez, devinez… des senteurs et parfums. Parcourez l’histoire de la parfumerie au fil des senteurs : anecdotes et parfums mythiques en images et odeurs.

Stimulez l’odorat découvrez de nouvelles senteurs inhabituelles pour provoquer des émotions et sensations inédites.

Une façon originale pour petits et grands d’enrichir ses connaissances. Offrez-vous une expérience inédite et découvrez la Provence sous un autre angle ! sadoux.isabelle92@gmail.com +33 6 19 22 39 39 https://www.lavoixduparfum.fr/ Aroma-Zone 6 Rue Espariat Aix-en-Provence

