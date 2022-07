Conférence : Odessa Odessa

Conférence : Odessa Odessa, 7 juillet 2022, . Conférence : Odessa Odessa



2022-07-07 20:00:00 – 2022-07-07 Par les Amis de la Minoterie d’Orthez.

Jean Rodolphe Loth va évoquer les grandes figures artistiques et culturelles d’Odessa aujourd’hui sous le feu de l’armée russe : de Sonia Delaunay à Isaac Babel en passant par Serge Lifar, Kasimir Malevitch et Alexandre Pouchkine… avec le support de vidéo projections. Par les Amis de la Minoterie d’Orthez.

Jean Rodolphe Loth va évoquer les grandes figures artistiques et culturelles d’Odessa aujourd’hui sous le feu de l’armée russe : de Sonia Delaunay à Isaac Babel en passant par Serge Lifar, Kasimir Malevitch et Alexandre Pouchkine… avec le support de vidéo projections. Par les Amis de la Minoterie d’Orthez.

Jean Rodolphe Loth va évoquer les grandes figures artistiques et culturelles d’Odessa aujourd’hui sous le feu de l’armée russe : de Sonia Delaunay à Isaac Babel en passant par Serge Lifar, Kasimir Malevitch et Alexandre Pouchkine… avec le support de vidéo projections. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville