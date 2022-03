Conférence Océanopolis : Réduire localement la pollution plastique, l’affaire de tous ! Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Conférence Océanopolis : Réduire localement la pollution plastique, l’affaire de tous ! Brest, 6 décembre 2022, Brest. Conférence Océanopolis : Réduire localement la pollution plastique, l’affaire de tous ! Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest

2022-12-06 20:30:00 – 2022-12-06 Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis

Brest Finistère Brest Réduire localement la pollution plastique, l’affaire de tous ! Le plastique ce n’est pas automatique … les partenaires européens du projet Interreg Preventing Plastic Pollution présenteront les résultats de 3 années de travail pour réduire localement la pollution plastique. Partenaires français du programme Européen Preventing Plastic Pollution

(CNRS, Ifremer, EPAB, CENB, BM, Océanopolis, LABOCEA, CD Manche, PNMI) Auditorium – Gratuit et ouvert à tous

Rediffusion sur la chaîne Youtube d’Océanopolis +33 2 98 34 49 70 http://www.oceanopolis.com/ Réduire localement la pollution plastique, l’affaire de tous ! Le plastique ce n’est pas automatique … les partenaires européens du projet Interreg Preventing Plastic Pollution présenteront les résultats de 3 années de travail pour réduire localement la pollution plastique. Partenaires français du programme Européen Preventing Plastic Pollution

(CNRS, Ifremer, EPAB, CENB, BM, Océanopolis, LABOCEA, CD Manche, PNMI) Auditorium – Gratuit et ouvert à tous

Rediffusion sur la chaîne Youtube d’Océanopolis Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest

dernière mise à jour : 2022-03-19 par OT BREST METROPOLE

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Ville Brest lieuville Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Conférence Océanopolis : Réduire localement la pollution plastique, l’affaire de tous ! Brest 2022-12-06 was last modified: by Conférence Océanopolis : Réduire localement la pollution plastique, l’affaire de tous ! Brest Brest 6 décembre 2022 Brest finistère

Brest Finistère