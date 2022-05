Conférence Océanopolis : Objectif Plancton Brest – 2022

2022-11-25 – 2022-11-25 Objectif Plancton Brest – 2022 Les scientifiques du programme de science participative Objectif Plancton viendront présenter en exclusivité les premiers résultats obtenus grâce à la collecte d’échantillons par les plaisanciers en rade de Brest. Auditorium – Gratuit et ouvert à tous

