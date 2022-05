Conférence Océanopolis : Le futur c’est maintenant !, 6 septembre 2022, .

Conférence Océanopolis : Le futur c’est maintenant !

2022-09-06 20:30:00 – 2022-09-06

Le futur, c’est maintenant ! L’aquaculture marine à l’ère de l’anthropocène.

L’aquaculture produit désormais plus de produit de la mer que les pêcheurs de captures sauvages et cette production devrait au moins doubler d’ici 2050. Pour être durable, l’aquaculture doit donc évoluer vers un nouveau modèle plus durable, où l’empreinte carbone et le cycle de vie des produits sont aussi importants que la rentabilité économique.

Fabrice Pernet

Chargé de recherche au Laboratoire de l’Environnement Marin (LEMAR), Institut Français pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) – Plouzané

Auditorium – Gratuit et ouvert à tous

Rediffusion sur la chaîne Youtube d’Océanopolis

dernière mise à jour : 2022-03-19 par