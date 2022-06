Conférence Océanopolis : Ça va être chaud !

2022-11-08 20:30:00 – 2022-11-08 Ça va être chaud ! En ce jour de lancement de la COP 27 sur le climat à Charm el-Cheikh, la Cie Impro Infini proposera un spectacle interactif et divertissant sur la façon d’agir concrètement sur son empreinte carbone. Franck Buzz

Co-fondateur et co-directeur artistique de la Cie Impro Infini Romain Abasq

Comédien, improvisateur, metteur en scène de la Cie Impro Infini Auditorium – Gratuit et ouvert à tous

