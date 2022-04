Conférence Océanopolis : Back to the past Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Back to the past : l’histoire de l’impact de l’homme sur la Rade de Brest racontée par les sédiments marins Bombardements de la seconde guerre mondiale, agriculture intensive … dans la rade de Brest, les scientifiques étudient les effets irréversibles de la pollution humaine sur les communautés planctoniques. Raffaele Siano

Chercheur au Laboratoire d’Ecologie Pélagique (DYNECO), Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) – Plouzané Aurélie Penaud

Maître de conférences au Laboratoire Géosciences Océan (LGO), Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM/UBO) Auditorium – Gratuit et ouvert à tous

