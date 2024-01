CONFÉRENCE / Nuits de la lecture – Osez le livre : de l’apprentissage de la lecture à la conquête du livre Amiens, vendredi 19 janvier 2024.

CONFÉRENCE / Nuits de la lecture – Osez le livre : de l’apprentissage de la lecture à la conquête du livre Amiens Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 19:00:00

par le linguiste Alain Bentolila

La lecture est la colonne vertébrale de tous les apprentissages.

Dans un monde où l’empressement et la vitesse sont devenus un principe de vie, Alain Bentolila nous rappelle qu’apprendre à lire est un mécanisme complexe, qui demande patience, rigueur et effort constant. Lors de cette conférence, le linguiste exposera cinq idées fausses sur l’apprentissage de la lecture et présentera comment oser entrer dans le livre et susciter désir et plaisir de lire.

Tout public

50 Rue de la République

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France



