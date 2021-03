Arbent Arbent Ain, Arbent Conférence – Nouvelles techniques de récupération Arbent Catégories d’évènement: Ain

Durant deux heures, écoutez, échangez et posez vos questions à un professionnel de la récupération sportive : Sylvain Terraz.
Arbent Ain Arbent
EUR 13 13
trail@hautbugey-tourisme.com https://stationdetrail.com/fr/stations/haut-bugey-montagnes-du-jura

Détails Catégories d’évènement: Ain, Arbent Autres Lieu Arbent Adresse Cryo'coach - Sylvain Terraz 3 rue Kerkeni Ville Arbent