Conférence : notre village, une histoire en images Eglise Notre-Dame, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Cesseville.

Conférence : notre village, une histoire en images

Eglise Notre-Dame, le samedi 18 septembre à 20:30

Présentation/conférence sur grand écran de photos anciennes du village, sites et bâtiments, habitants et leurs activités, permettant de découvrir un ancien mode de vie.

5 €, gratuit < 18 ans, sur inscription. Nombre de places limité. Présentation/conférence sur grand écran de photos anciennes du village, sites et bâtiments, habitants et leurs activités, permettant de découvrir un ancien mode de vie. Eglise Notre-Dame Rue de l'Eglise, 27110 Cesseville Cesseville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:00:00