Conférence : Notre paysage en 2050 Saint-Martin-de-Seignanx, 16 mars 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Conférence : Notre paysage en 2050 CPIE 2028 Route Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

2022-03-16 18:00:00 – 2022-03-16 CPIE 2028 Route Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

EUR L’association Libre-Cueillette vient nous présenter les prévisions documentées sur l’avenir de nos paysages, de nos côtes et autres cours d’eau selon l’évolution de notre climat en grande et (trop…) rapide évolution. Il sera aussi question des actions possibles à mener afin de rester acteurs dans ces changements à venir et comment s’y adapter.

Rendez-vous à 18h au CPIE.

Sur réservation avant le 15 mars.

Découvrez l’intégralité des animations du CPIE sur le site www.cpie-seignanx.com rubrique AGENDA.

+33 5 59 56 16 20

