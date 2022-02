Conférence « Notre-Dame » Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Conférence « Notre-Dame » Mairie de Paris Centre, 12 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

de 19h30 à 20h30

gratuit

Dans le cadre du programme « De la Culture avant toute chose », rendez-vous culturel hebdomadaire et gratuit, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 12 avril à une conférence organisée par l’organisation « Restaurons Notre-Dame ». 3 jours avant le 3ème anniversaire de l’incendie qui a eu lieu le 15 avril 2019, une conférence inédite réalisée par l’organisation « Restaurons Notre-Dame » sera présentée afin de dévoiler à l’échelle 1/20e la charpente de cet édifice hors-normes. Retour sur cet événement qui a marqué le monde et la France, afin d’entrevoir l’ingénierie et le savoir-faire requis pour restaurer Notre-Dame d’ici 2024. La Mairie de Paris Centre vous y convie le mardi 12 avril à 19h30 en salle des mariages. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller Paris 75003 Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://twitter.com/MParisCentre Conférence

