Conférence « Notre-Dame de Paris en chantiers » Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Cette conférence invite le public à découvrir le chantier de restauration exceptionnel et le programme de fouilles

archéologiques menés à la cathédrale de Notre-Dame de Paris après l’incendie de 2019. Christophe Besnier,

responsable de recherches archéologiques à l’Institut national de recherches archéologiques préventives,

qui dirige les fouilles de la croisée du transept, et Dany Sandron, professeur en Histoire de l’art et archéologie médiévales à Sorbonne Université, partageront leur regard de chercheur sur la restauration en cours et les découvertes

majeures faites sur la cathédrale parisienne. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 14:30:00

fin : 2024-06-29

Place du Foirail Cinéma le Méliès

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine accueil@tourismepau.fr

L’événement Conférence « Notre-Dame de Paris en chantiers » Pau a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Pau