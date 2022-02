Conférence : Notre cerveau nous pousse-t-il vraiment à détruire la planète ? La REcyclerie, 21 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 21 février 2022

de 18h30 à 20h00

Venez remettre l’humain au centre de la problématique écologique, à l’occasion de notre table-ronde en compagnie de Thibaud Griessinger, chercheur indépendant, consultant en sciences cognitives appliquées à la transformation écologique, directeur du ACTE Lab et chargé d’enseignement, et Albert Moukheiber, docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien, chargé de cours à l’université de Paris 8 Saint-Denis, un des fondateurs de Chiasma et expert auprès du CSA sur la désinformation en ligne.

Face au dérèglement climatique, et à la destruction des écosystèmes dont nous sommes responsables, et desquels nous dépendons, nous devons transformer considérablement l’organisation de nos sociétés.

Nous sommes nombreux·ses à avoir pris conscience de ces enjeux futurs et l’urgence de la situation, mais paradoxalement tout aussi nombreux·ses à ne pas avoir changé nos comportements.

Des questions se posent alors : Sommes-nous réellement capables de changer ? Qu’est-ce qui peut expliquer ces difficultés à transformer nos modes de vie, nos organisations, nos territoires ? De quels moyens dispose t-on, à notre échelle, pour accélérer cette redirection écologique ?

La recherche nous permet de mieux connaître les comportements et les dynamiques sociales des individus qui façonnent nos sociétés. Elle peut aujourd’hui, nous aider à identifier les obstacles à l’émergence de sociétés plus durables mais aussi les leviers actionnables à différentes échelles.

ACTES Lab ?

C’est une organisation qui a pour mission de mettre les sciences cognitives et sociales au service de la transition écologique, en développant des projets et en menant des travaux pour renforcer et créer de nouvelles formes d’interactions réciproques entre le monde de la recherche académique et les acteur·ices de la transition écologique.

Chiasma ?

C’est un collectif de chercheur·ses qui s’intéresse à la formation de croyances et d’opinions et aux enjeux de société qui en découlent

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

