Conférence : Nos perceptions extra-sensorielles
Association Centre Culturel E Agostini, 11 mars 2023, Cassis

Bouches-du-Rhône EUR 5 5 Le premier grâce à l’usage du pendule et des baguettes de sourcier, le second en affinant ses perceptions manuelles à distance.



Amenés à transmettre le fruit de leurs recherches à toutes les personnes intéressées par la découverte du monde invisible et infini et qui nous entoure, ils proposent de vous ouvrir cette porte à l'occasion de leur rencontre. Robert Capomazza géobiologue et René Bertora Ostéopathe se sont découvert la faculté commune de percevoir les émanations d'énergies qui nous entourent.

