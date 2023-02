Conférence » Nos alliés santé, les micro-organismes dans les aliments fermentés » PingPong le toit MillauMillau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau Millau

Conférence » Nos alliés santé, les micro-organismes dans les aliments fermentés » PingPong le toit, 23 février 2023, MillauMillau . Conférence » Nos alliés santé, les micro-organismes dans les aliments fermentés » 4e étage (avec ascenseur) PingPong le toit Millau Aveyron PingPong le toit 4e étage (avec ascenseur) Millau

2023-02-23 – 2023-02-23

PingPong le toit 4e étage (avec ascenseur)

Millau

Aveyron Millau Aveyron EUR 4 rue de la Mégiserie 4e étage (avec ascenseur) PingPong le toit Millau Rencontre proposée avec la Communauté de Communes de Millau Grands Causses et ETUDIANT A MILLAU. Présentée par Marie-Line Daveran-Mingot, enseignante chercheuse en micro-biologie à l’Université Toulouse III. contact@pingpong-cowork.com +33 6 63 85 85 45 https://pingpong-cowork.com/index.php/cantine/ ML Daveran

PingPong le toit 4e étage (avec ascenseur) Millau Millau

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Millau Millau Autres Lieu Millau Millau Adresse Millau Aveyron PingPong le toit 4e étage (avec ascenseur) Ville MillauMillau lieuville PingPong le toit 4e étage (avec ascenseur) Millau Millau Departement Aveyron

Millau Millau MillauMillau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millaumillau /

Conférence » Nos alliés santé, les micro-organismes dans les aliments fermentés » PingPong le toit 2023-02-23 was last modified: by Conférence » Nos alliés santé, les micro-organismes dans les aliments fermentés » PingPong le toit Millau Millau 23 février 2023 4e étage (avec ascenseur) PingPong le toit Millau Aveyron Aveyron Pingpong le toit Millau

MillauMillau Aveyron