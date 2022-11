Conférence : Noël, un « sacré » mélange de traditions Lambesc, 16 décembre 2022, Lambesc.

Conférence : Noël, un « sacré » mélange de traditions

3 Avenue De Verdun Espace Saint-Jacques Lambesc Bouches-du-Rhône Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun

2022-12-16 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-16 21:00:00 21:00:00

Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun

Lambesc

Bouches-du-Rhône

Depuis quand connait-on les marchés de Noël ? Est-on sûr de la date de naissance du Christ ? Quel lien y a-t-il entre Noël, le père fouettard, la Turquie et Coca-Cola ? Quelle est la véritable liste des desserts provençaux ? Pourquoi en compte-t-on 13, et quel rôle joue la crèche et ses santons dans tout cela ?

À ces questions et à beaucoup d’autres, nous tenterons de faire la lumière. Nous évoquerons une passionnante histoire qui mêle traditions païennes, chrétiennes et provençales : un véritable conte de Noël.

Conférence animée par Stéphane GILLET, Historien et conférencier

Le père Noël est-il descendu du ciel le 25 décembre pour apporter ses cadeaux au petit Jésus ? Que fêtait-on avant cette date ?

Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc

dernière mise à jour : 2022-11-21 par