Conférence – Noctam’Bulle 1 Champagnole, 21 octobre 2022, Champagnole.

Conférence – Noctam’Bulle 1

26 rue Baronne Delort Salle du REX Champagnole Jura Salle du REX 26 rue Baronne Delort

2022-10-21 – 2022-10-21

Salle du REX 26 rue Baronne Delort

Champagnole

Jura

Champagnole

EUR Conférence de Gilles Poussin-Gardot sur la Bande Dessinée au féminin, de Bécassine aux Culottées !

Les autrices ont été longtemps invisibles dans le médium BD, les scénaristes Jacqueline Rivière (Bécassine) et Joye Hummel (Wonder Woman) faisant office d’exceptions. Il faut attendre les années 1960 pour voir apparaître au grand jour une dessinatrice reconnue par ses pairs, Claire Bretécher. Aux États-Unis, Trina Robbins lance en 1972 la revue Wimmen’s Comix uniquement composée d’artistes femmes, comme le sera Ah ! Nana un peu plus tard en France. Mais c’est seulement à partir des années 2000 qu’enfin la BD peut se conjuguer au féminin, avec le couronnement de Julie Doucet à Angoulême et les succès de Pénélope Bagieu et Lisa Mandel.

Soirée modérée par le service de médiation de la bibliothèque. Tout public et gratuit.

bibliotheque@champagnole.com +33 3 84 53 01 08

Salle du REX 26 rue Baronne Delort Champagnole

dernière mise à jour : 2022-10-18 par