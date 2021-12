Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Conférence « Nocébo, un effet méconnu » Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec Le docteur Dominique BARON, rhumatologue à l’hôpital de Lannion et Monsieur Michel TRÉHEUX, Président d’Armor Science, présente leur conférence « Nocébo , un effet méconnu » qui a pour objectif de faire comprendre comment des mécanismes étrangers au mécanisme physiologique étudié peuvent conduire à une amélioration (effet Placébo) ou une détérioration (effet Nocébo) de la santé des personnes concernées. Elle sera illustrée par de nombreux exemples et le rôle du médecin sera présenté dans chacun des effets. Infos pratiques :

– Conférence tenue le 14 janvier au Palais des Congrès de Perros-Guirec à 18h,

– Entrée gratuite,

www.armorscience.com

