Conférence « Nicolas Eekman et ses influences » d’Emmanuel Bréon La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, dimanche 7 avril 2024.

Conférence « Nicolas Eekman et ses influences » d’Emmanuel Bréon Conférence « Nicolas Eekman et ses influences » d’Emmanuel Bréon Dimanche 7 avril, 15h30 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Gratuit sans réservation préalable

En parallèle de l’exposition « Le Monde fabuleux de Nicolas Eekman » du 6 avril au 8 septembre 2024 au musée de Flandre à Cassel, Emmanuel Bréon, commissaire de l’exposition, vient présenter l’œuvre du peintre et graveur figuratif néerlandais Nicolas Eekman (1889-1973).

Dans le cadre du Printemps de Collection, Adèle Taillefait, conservatrice à La Piscine, fera une présentation de la récente donation Eekman au musée.

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

