Conférence Nicolas Dubreuil Expéditions artique et antartique route de Corrèze Sarran, samedi 17 février 2024.

Retrouvez-nous pour une plongée immersive au cœur des deux dernières expéditions de Nicolas Dubreuil en Arctique et en Antarctique,

Dans le nord Groenland, nous avons entrepris une expédition fascinante, recueillant les savoirs et techniques transmis de génération en génération par les communautés locales au sujet des narvals. Les derniers chasseurs du pôle nous enseignent des leçons essentielles sur la symbiose entre l’homme et la nature.

Notre seconde expédition nous a transportés jusqu’à la mer de Weddell, où les manchots empereurs, souverains de la banquise, sont les gardiens de connaissances ancestrales.

À travers ces explorations, une vérité émerge l’importance vitale de tendre l’oreille aux voix des communautés locales, qu’elles soient humaines ou animales. Gratuit.

Un repas partagé est organisé à l’issue de la conférence (auberge espagnole). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 18:00:00

fin : 2024-02-17

route de Corrèze Salle des fêtes

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lesepices@bechamail.fr

