Conférence : Ni sous-homme, ni surhomme, la vraie histoire de Neandertal par Pascal Depaepe

Conférence : Ni sous-homme, ni surhomme, la vraie histoire de Neandertal par Pascal Depaepe, 29 avril 2022, . Conférence : Ni sous-homme, ni surhomme, la vraie histoire de Neandertal par Pascal Depaepe

2022-04-29 – 2022-04-29 Plus que tout autre homme fossile, Neandertal a depuis sa découverte, entretenu des discours souvent largement fantasmés, et toujours en comparaison avec nous, les Homo sapiens. Mais qu’en est-il exactement ? Quelles étaient les caractéristiques physiques, physiologiques, cognitives, voire psychiques, de ce lointain cousin ? Doit-il subir une comparaison avec nos propres capacités ? Inférieur ? Supérieur ? Ou juste … différent ? Cette conférence se veut un état des lieux de nos connaissances sur Neandertal, dans une vision généraliste. Par Pascal Depaepe, archéologue, docteur en préhistoire à l’Université de Lille 1, directeur de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) Hauts-de-France, rattaché à l’équipe « Histoire naturelle de l’Homme Préhistorique » au Museum national d’histoire naturelle (UMR 7194 du CNRS). Réservation conseillée Plus que tout autre homme fossile, Neandertal a depuis sa découverte, entretenu des discours souvent largement fantasmés, et toujours en comparaison avec nous, les Homo sapiens. Mais qu’en est-il exactement ? Quelles étaient les caractéristiques physiques, physiologiques, cognitives, voire psychiques, de ce lointain cousin ? Doit-il subir une comparaison avec nos propres capacités ? Inférieur ? Supérieur ? Ou juste … différent ? Cette conférence se veut un état des lieux de nos connaissances sur Neandertal, dans une vision généraliste. Par Pascal Depaepe, archéologue, docteur en préhistoire à l’Université de Lille 1, directeur de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) Hauts-de-France, rattaché à l’équipe « Histoire naturelle de l’Homme Préhistorique » au Museum national d’histoire naturelle (UMR 7194 du CNRS). Réservation conseillée Plus que tout autre homme fossile, Neandertal a depuis sa découverte, entretenu des discours souvent largement fantasmés, et toujours en comparaison avec nous, les Homo sapiens. Mais qu’en est-il exactement ? Quelles étaient les caractéristiques physiques, physiologiques, cognitives, voire psychiques, de ce lointain cousin ? Doit-il subir une comparaison avec nos propres capacités ? Inférieur ? Supérieur ? Ou juste … différent ? Cette conférence se veut un état des lieux de nos connaissances sur Neandertal, dans une vision généraliste. Par Pascal Depaepe, archéologue, docteur en préhistoire à l’Université de Lille 1, directeur de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) Hauts-de-France, rattaché à l’équipe « Histoire naturelle de l’Homme Préhistorique » au Museum national d’histoire naturelle (UMR 7194 du CNRS). Réservation conseillée https://www.pole-prehistoire.com/ dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville