Conférence – Néandertal et des morts : sépultures, cannibalismes et autres comportements par Bruno Maureille

2022-05-13 – 2022-05-13 Pour les périodes paléolithiques, l'étude des comportements des vivants envers certains de leurs morts n'est pas aisée, en raison d'un manque dramatique de découvertes. Pour les membres de la lignée néandertalienne s'ajoute également la considération négative dont ils souffrent toujours. Cette conférence portera sur un état des connaissances actuelles sur les gestes funéraires primaires, secondaires ou d'autres comportements comme le cannibalisme chez les Néandertaliens et explorera les pistes qui permettraient d'améliorer ces connaissances. Bruno Maureille est paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS au sein de l'UMR 5199 PACEA (Université de Bordeaux – CNRS – MCC) qu'il a dirigée pendant cinq ans parallèlement à la codirection du labex Sciences archéologiques de Bor La conférence sera retransmise en direct sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCDO7z_HhOqIO8sU1IH4k

