Participation : 5€ Étudiant·es, – de 26 ans, RSA : 2€ Ce « Dimanche de Varan » sera dédié au cinéaste russe Nazim Djemaï, décédé à bas bruit en 2021. Ses films, rares et beaux comme tout ce qui importe, ont un tact fou. Venez découvrir ou redécouvrir ce cinéaste aux œuvres et aux expérimentations tant poétiques que politiques. Nazim Djemaï : on ne sait pas, on ne sait jamais par Saad Chakali, historien du cinéma et programmateur indépendant Naissance russe à Leningrad en 1977, enfance et babillage algérois, formation aux Beaux-Arts à Paris, deux Grands Prix au FID-Marseille et Blois en dernière station : le 14 juin 2021 un homme est passé. Il avait 43 ans, il est mort à bas bruit. Nazim Djemaï est un cinéaste russo-franco- algérien qui compte et son importance n'avait d'égale que sa discrétion. Ses films, rares et beaux comme tout ce qui importe, ont un tact fou, celui de prendre le temps qu'il faut pour le perdre en le redonnant au spectateur. Dans la juste mesure entre le pas de la vie, qui est irrémédiable, et celui du désir, qui est indestructible.

