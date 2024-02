Conférence Rue des Abbés Dupont Nay, mercredi 13 mars 2024.

Venez participer aux rencontres Académique à Nay pour le centenaire de l’Académie de Béarn ! En première partie, assistez à une présentation du centenaire de l’Académie de Béarn et des destins académiques du Béarn par Marc Bélit, président de l’Académie de Béarn.

Hommage à l’Abbé Begarie, Académicien de Béarn, lauréat sous le nom de Georges Saint-Clair du grand prix de poésie de l’Académie Française en 1993, par Jacques Le Gall. Lectures de poésies de Georges Saint-Clair par des élèves du lycée.

18h à la Maison Carrée

Évocation de la vie et de l’œuvre de Paul Mirat, Académicien de Béarn, président de la chambre d’agriculture des Basses-Pyrénées, éleveur de chevaux, peintre et caricaturiste, par Paul Mirat, son petit-fils.

Évocation de la vie et de l’œuvre d’Henri Bremond, de l’Académie française, prêtre, écrivain et critique littéraire, par Etienne Lassailly. 0 0 EUR.

Début : 2024-03-13 16:00:00

fin : 2024-03-13 19:30:00

Rue des Abbés Dupont Lycée Saint Joseph

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

