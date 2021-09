Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Conférence Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Conférence Nay, 24 septembre 2021, Nay. Conférence 2021-09-24 – 2021-09-24 Maison des services 8 Cours Pasteur

Nanoparticules est un terme qui revient souvient dès lors que l'on parle de Technologie, d'Environnement et de Santé. Ces particules ultra fines occupent notre quotidien, de nos vêtements à nos assiettes, de nos maisons à l'Environnement. Mais que savons nous réellement des nanoparticules? Gaëtane Lespes présente comment elles se définissent, quelle est leur histoire, comment elles nous accompagnent et vers où elles pourraient nous amener. Une discussion ouverte avec la conférencière permettra à chacun de poser ses questions pour mieux comprendre l'impact de ces nouvelles technologies. Gaëtane Lespes est professeur de Chimie Analytique à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour depuis 2001.

