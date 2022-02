Conférence Navarrenx, 11 mars 2022, Navarrenx.

Conférence Place d’Armes Mairie Navarrenx

2022-03-11 – 2022-03-11 Place d’Armes Mairie

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Navarrenx

Les Basses Pyrénées dans la seconde guerre mondiale par Claude Laharie.

Les Basses-Pyrénées présentent une originalité, pendant la Seconde Guerre mondiale, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs : une position excentrée, une façade maritime, un massif montagneux frontalier, un piémont rural densément peuplé, deux chefs-lieux plutôt qu’un, une identité linguistique complexe, une ligne de démarcation au milieu, etc. Quel autre département français pourrait lui être comparé? Quant à la population basco-béarnaise, elle est connue pour son indépendance d’esprit et sa modération politique. L’ensemble de ces caractères contribue à donner une image très particulière de ce département entre 1939 et 1945, même si la population n’en a pas toujours eu conscience.

Une réflexion historique ouverte sur d’autres perspectives, y compris actuelles.

Place d’Armes Mairie Navarrenx

