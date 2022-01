Conférence Navarrenx Navarrenx Catégories d’évènement: Navarrenx

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Navarrenx La ligne de démarcation dans les Basses-Pyrénées. Par Guy Lalanne, Isabelle Minvielle.

Suite à l’armistice du 22 juin 1940, la France est « découpée » en trois zones: libre, occupée et

interdite: les Basses-Pyrénées avaient la particularité d’avoir ces trois zones…

