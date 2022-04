Conférence Naturopathie Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Conférence Naturopathie Craponne-sur-Arzon, 6 mai 2022, Craponne-sur-Arzon. Conférence Naturopathie Cyprès – Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon

2022-05-06 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-06 20:00:00 20:00:00 Cyprès – Centre Social Boulevard St Robert

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Craponne-sur-Arzon Conférence animée par Lou Magaud, naturopathe : savoir utiliser en famille l’argile verte pour les petits maux du quotidien.

Ouvert à tous. +33 9 70 16 08 72 Cyprès – Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Cyprès - Centre Social Boulevard St Robert Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Cyprès - Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire

Conférence Naturopathie Craponne-sur-Arzon 2022-05-06 was last modified: by Conférence Naturopathie Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 6 mai 2022 Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire