Conférence nature : Melle et ses réservoirs de biodiversité Place Bujault Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Melle

Conférence nature : Melle et ses réservoirs de biodiversité Place Bujault, 9 mars 2023, Melle . Conférence nature : Melle et ses réservoirs de biodiversité Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres Place Bujault Metullum

2023-03-09 – 2023-03-09

Place Bujault Metullum

Melle

Deux-Sèvres EUR Conférence nature : Melle et ses réservoirs de biodiversité Jeudi 9 mars à 18h30 au Metullum à Melle Soirée de restitution de 2 ans d’inventaires de DSNE et du GODS pour la Ville de Melle sur ses espaces naturels publics constituant des réserves de biodiversité communales. Après une présentation des résultats, apéritif offert par la commune et projection d’un film Contacts : DSNE, GODS, Ville de Melle, N. Cotrel contact@dsne.org 05 49 73 37 36 Conférence nature : Melle et ses réservoirs de biodiversité Jeudi 9 mars à 18h30 au Metullum à Melle Soirée de restitution de 2 ans d’inventaires de DSNE et du GODS pour la Ville de Melle sur ses espaces naturels publics constituant des réserves de biodiversité communales. Contact 05 49 73 37 36 +33 5 49 73 37 36 Deux-Sèvres Nature et Environnement Office de Tourisme du Pays Mellois

Place Bujault Metullum Melle

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Sèvres Place Bujault Metullum Ville Melle lieuville Place Bujault Metullum Melle Departement Deux-Sèvres

Melle Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle /

Conférence nature : Melle et ses réservoirs de biodiversité Place Bujault 2023-03-09 was last modified: by Conférence nature : Melle et ses réservoirs de biodiversité Place Bujault Melle 9 mars 2023 Deux-Sèvres Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres Place Bujault Melle

Melle Deux-Sèvres