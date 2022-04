CONFÉRENCE NATURE : LA BIODIVERSITÉ DANS LES JARDINS, COMMENT LA PROTÉGER ? Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CONFÉRENCE NATURE : LA BIODIVERSITÉ DANS LES JARDINS, COMMENT LA PROTÉGER ? Le Mans, 10 novembre 2022, Le Mans. CONFÉRENCE NATURE : LA BIODIVERSITÉ DANS LES JARDINS, COMMENT LA PROTÉGER ? Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Le Mans

2022-11-10 19:00:00 – 2022-11-10 20:30:00 Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Le Mans Sarthe 5.5 EUR La préservation de la biodiversité est aujourd’hui un enjeu majeur. Comment, à notre échelle, pouvons-nous agir dans les jardins qui nous entourent ? Cette conférence sera l’occasion de nous sensibiliser à ces enjeux et d’obtenir des conseils nous permettant d’agir concrètement pour la biodiversité. La biodiversité dans les jardins, comment la protéger ? par un paysagiste concepteur du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Sarthe. epau.accueil@sarthe.fr +33 2 43 84 22 29 http://epau.sarthe.fr/conferences La préservation de la biodiversité est aujourd’hui un enjeu majeur. Comment, à notre échelle, pouvons-nous agir dans les jardins qui nous entourent ? Cette conférence sera l’occasion de nous sensibiliser à ces enjeux et d’obtenir des conseils nous permettant d’agir concrètement pour la biodiversité. Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Route de Changé Abbaye Royale de l'Epau Ville Le Mans lieuville Route de Changé Abbaye Royale de l'Epau Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

CONFÉRENCE NATURE : LA BIODIVERSITÉ DANS LES JARDINS, COMMENT LA PROTÉGER ? Le Mans 2022-11-10 was last modified: by CONFÉRENCE NATURE : LA BIODIVERSITÉ DANS LES JARDINS, COMMENT LA PROTÉGER ? Le Mans Le Mans 10 novembre 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe