Conférence “Nature incroyable du Bassin” Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde

Conférence “Nature incroyable du Bassin” Arès, 24 juin 2022, Arès. Conférence “Nature incroyable du Bassin” Salle des expositions 15 Avenue de bordeaux Arès

2022-06-24 18:00:00 – 2022-06-24 Salle des expositions 15 Avenue de bordeaux

Arès Gironde Venez découvrir l’incroyable biodiversité du Bassin d’Arcachon grâce à cette conférence animée par Alexandre. Les différentes espèces d’oiseaux, de reptiles, d’insectes, d’animaux marins, la flore étonnante de ce territoire sensible : La nature du Bassin n’aura plus de secret pour vous.

Rendez-vous à la salle des expositions de 18h à 20h. Venez découvrir l’incroyable biodiversité du Bassin d’Arcachon grâce à cette conférence animée par Alexandre. Les différentes espèces d’oiseaux, de reptiles, d’insectes, d’animaux marins, la flore étonnante de ce territoire sensible : La nature du Bassin n’aura plus de secret pour vous.

Rendez-vous à la salle des expositions de 18h à 20h. Venez découvrir l’incroyable biodiversité du Bassin d’Arcachon grâce à cette conférence animée par Alexandre. Les différentes espèces d’oiseaux, de reptiles, d’insectes, d’animaux marins, la flore étonnante de ce territoire sensible : La nature du Bassin n’aura plus de secret pour vous.

Rendez-vous à la salle des expositions de 18h à 20h. David Remazeilles

Salle des expositions 15 Avenue de bordeaux Arès

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Arès, Gironde Autres Lieu Arès Adresse Salle des expositions 15 Avenue de bordeaux Ville Arès lieuville Salle des expositions 15 Avenue de bordeaux Arès Departement Gironde

Arès Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/

Conférence “Nature incroyable du Bassin” Arès 2022-06-24 was last modified: by Conférence “Nature incroyable du Bassin” Arès Arès 24 juin 2022 Arès Gironde

Arès Gironde