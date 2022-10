Conférence : Nature de proximité Beautiran, 5 novembre 2022, Beautiran.

Conférence : Nature de proximité

2022-11-05 16:30:00 – 2022-11-05

Bastien Campistron nous présentera son travail de technicien gestionnaire sur l’île de Raymond – Espace Naturel Sensible – et de photographe animalier.

Dans un premier temps, il nous expliquera ce qu’est la photo animalière, le matériel et les techniques utilisées pour observer et photographier la faune sans la déranger.

A travers quelques-unes de ses magnifiques photos il parlera également des espèces présentées, nous racontera des anecdotes de terrain qui ont conduit à ces prises de vue.

Cet échange se poursuivra par la visite de l’exposition au sein du Musée.

Le Salon de Thé sera ouvert pour une pause sucrée.

Bastien Campistron

