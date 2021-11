Conférence nationale “Débuter dans Erasmus+” (à Paris et en ligne) Cité Internationale Universitaire de Paris, 26 novembre 2021, Paris.

Conférence nationale “Débuter dans Erasmus+” (à Paris et en ligne)

Cité Internationale Universitaire de Paris, le vendredi 26 novembre à 08:30

L’Agence française Erasmus+ organise en présentiel et retransmise en direct le vendredi 26 novembre 2021 (8h30 – 12h30) une conférence “Débuter dans Erasmus+ !” **pour les organismes non encore impliqués dans le programme Erasmus+ et qui souhaitent s’y investir.** L’objectif est de faire découvrir, de façon simple, le programme, ses priorités et ses potentialités à travers des témoignages et des séquences dédiés **aux fondamentaux du programme 2021-2027** pour permettre aux participants de traduire une idée en projet Erasmus+. **Programme :** * 8h30-9h00 : Accueil et enregistrement des participants * 9h00-9h10 : Ouverture de la conférence * 9h10-9h45 : Cérémonie de remise des Prix de l’enseignement innovant & Séquence « S’inspirer : découvrir des projets et des témoignages » * 9h45-10h30 : Séquence « S’informer : bien débuter dans Erasmus +» * 10h30-11h00 : Café / Echanges et rencontres * 11h-12h30 : Séquence « Se projeter : transformer mon idée en projet Erasmus+ » * 12h30-14h : buffet déjeunatoire / Echanges et rencontres [Infos et inscriptions](https://agence.erasmusplus.fr/evenements/conference-erasmus-2021/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Conf%C3%A9rence%20annuelle%20-%20inscriptions)

Sur inscription

Une conférence pour faire ses premiers pas dans le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027

Cité Internationale Universitaire de Paris 17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris Paris Quartier du Parc-de-Montsouris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T08:30:00 2021-11-26T12:30:00