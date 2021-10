Brignoles Hall des expositions Brignoles, Var Conférence ‘Napoléon le dernier Romain’ par l’historien Jacques-Olivier Boudon Hall des expositions Brignoles Catégories d’évènement: Brignoles

Var

Conférence ‘Napoléon le dernier Romain’ par l’historien Jacques-Olivier Boudon Hall des expositions, 4 novembre 2021, Brignoles. Conférence ‘Napoléon le dernier Romain’ par l’historien Jacques-Olivier Boudon

Hall des expositions, le jeudi 4 novembre à 18:00

Président de l’Institut Napoléon, historien et écrivain, Jacques-Olivier Boudon est spécialiste de la Révolution française, du Consulat et de l’Empire et professeur à l’université de Paris IV-Sorbonne. Résumé : Pétri de culture antique, Napoléon Bonaparte voue une réelle admiration à Jules César, les institutions qu’il met en place sont empreintes de références à la Rome antique, tandis qu’en favorisant la paix religieuse ou en promouvant le Code civil, Napoléon s’inscrit dans les traces de Constantin et de Justinien. Il s’affirme ainsi comme le dernier Romain. Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicaces d’ouvrages. Le jeudi 4 novembre à 18h au Hall des expositions.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès du service Culture au 04.94.86.22.41 ou culture@brignoles.fr

Conférence ‘Napoléon le dernier Romain’ par l’historien Jacques-Olivier Boudon Hall des expositions 83170 Brignoles Brignoles Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T18:00:00 2021-11-04T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Brignoles, Var Autres Lieu Hall des expositions Adresse 83170 Brignoles Ville Brignoles lieuville Hall des expositions Brignoles