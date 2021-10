Brignoles Hall des expositions Brignoles, Var Conférence « NAPOLEON ET SES PETITS SECRETS » par Franck Ferrand Hall des expositions Brignoles Catégories d’évènement: Brignoles

Hall des expositions, le jeudi 18 novembre à 18:00

Ecrivain et animateur TV et radio spécialisé en histoire, Franck Ferrand s’est imposé comme un « passeur d’histoire ». Il officie à la fois à la radio (Radio classique…), à la télévision (France 3, C News) et dans la presse (Historia). Résumé : La vie privée de Napoléon Ier n’est pas aussi spectaculaire que celle d’autres souverains. Néanmoins, ses liaisons avec des femmes aussi différentes que Désirée Clary, Éléonore Denuelle ou Marie Walewska ont eu d’importantes répercussions historiques. Dans la tradition d’André Masson et d’Octave Aubry, Franck Ferrand revient sur le chapitre le plus intime de la saga impériale. Conférence suivie d’une séance de dédicaces d’ouvrages.

Gratuit sur inscription auprès de l’Office de tourisme de Brignoles

