Conférence "Napoléon et les peintres" Coutances, 23 octobre 2021, Coutances.

Conférence "Napoléon et les peintres"
2021-10-23 – 2021-10-23
Salle Barbey d'Aurevilly
Les Unelles

Coutances Manche Conférence “Napoléon et les peintres” par Béatrice Berard, attachée de la fonction publique territoriale retraitée. Conférence “Napoléon et les peintres” par Béatrice Berard, attachée de la fonction publique territoriale retraitée. jacky.robiolle@free.fr +33 2 33 47 23 15 Conférence “Napoléon et les peintres” par Béatrice Berard, attachée de la fonction publique territoriale retraitée. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Coutances, Manche Autres Lieu Coutances Adresse Salle Barbey d'Aurevilly Les Unelles Ville Coutances lieuville 49.04932#-1.44646