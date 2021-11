Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Conférence : Napoléon chanté par les arts et attaqué par la caricature Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

2021-12-09 18:00:00 – 2021-12-09 20:00:00

Napoléon chanté par les arts et attaqué par la caricature, une conférence de Christophe BEYELER, au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer le jeudi 9 décembre à 18 heures.

