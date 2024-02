Conférence « Naissance et enjeux de la mode occidentale aux XIIe et XIIIe siècles » Place des casernes Tournus, mercredi 6 mars 2024.

Conférence « Naissance et enjeux de la mode occidentale aux XIIe et XIIIe siècles » Place des casernes Tournus Saône-et-Loire

Conférence de Tina Anderlini,

Docteur en histoire de l’art,

Chercheuse associée au Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale (Université de Poitiers),

Rédactrice pour le magazine Moyen Âge

On pourrait penser que la mode est un phénomène récent. Or si l’on observe les costumes et accessoires à partir de 1100, on se rend compte que nos ancêtres avaient déjà des préoccupations proches des nôtres. Formes, matières, accessoires sont déjà des éléments importants provoquant des réactions. L’angoisse du fashion faux-pas est aussi réelle. L’étude des costumes féminins et masculins de cette époque montre également combien les canons esthétiques et les genres sont loin d’être une science exacte. Par ailleurs, on remarque à quel point l’apparence est, alors, un marqueur fort. L’habit fait bel et bien le moine au Moyen Âge, et tout est fait pour que cela reste le cas.

Entrée 5 €, gratuit pour les adhérents à jour de leur cotisation 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 18:30:00

fin : 2024-03-06

Place des casernes Palais de Justice

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté cier.tournus@gmail.com

