CONFÉRENCE – Naissance des étoiles et des planètes Massilly, 22 février 2022, Massilly. CONFÉRENCE – Naissance des étoiles et des planètes Salle municipale Le Bourg Massilly

2022-02-22 19:30:00 – 2022-02-22 21:00:00 Salle municipale Le Bourg

Massilly Saône-et-Loire Massilly 10 10 EUR Conférence par Anaelle MAURY, astrophysicienne

Une histoire cosmique des origines de la vie Alors que presque tous les atomes dont nous sommes constitués ont été forgés au coeur des étoiles, au cours de processus ayant duré des milliards d’années, la question se pose de nos liens aux étoiles, aux planètes et à la cosmochimie primitive. Comment se forme une étoile telle que notre soleil ? Les planètes de type terrestre sont-elles fréquentes ? et que sait-on de la possibilité de développer du vivant dans d’autres systèmes solaires ? Comment d’autres étoiles et planètes, à des distances astronomiques, sont-elles explorées par les astrophysiciens ? Nous ferons un tour d’horizon de ces grandes questions. acs.conferences.cluny@orange.fr https://www.billetweb.fr/acs-conferences-arts-et-sciences3 Conférence par Anaelle MAURY, astrophysicienne

