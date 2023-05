Conférence « Naissance de l’aventurier moderne » Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Naissance de l’aventurier moderne : les Français dans la ruée vers l’or 1848-1854. Du monde entier des hommes et aussi des femmes se ruent vers la Californie, où l’or – dit-on – se ramasse à la pelle. Les Français y débarquent par milliers, s’adaptant à une rude et dangereuse existence. Autour du destin de quelques-uns, la notion d’aventurier mute. Jusqu’alors négative, elle devient positive. Par Olivier Cabiro, chercheur, écrivain et traducteur. Sur réservation à partir du 2 mai. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : 01 43 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun/ https://www.facebook.com/BibArkoun/

