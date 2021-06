Conférence Nadalette LA FONTA SIX au château de Bellegarde Lestiac-sur-Garonne, 27 juin 2021-27 juin 2021, Lestiac-sur-Garonne.

Conférence Nadalette LA FONTA SIX au château de Bellegarde 2021-06-27 – 2021-06-27 Château de Bellegarde 2 Chemin de Bellegarde

Lestiac-sur-Garonne Gironde Lestiac-sur-Garonne

Conférence: Nadalette LA FONTA SIX à propos de son livre » Le roseau penchant »

Si seulement tout s’était passé comme prévu…Une banale scoliose, une opération classique « à priori »

Avec une écriture singulière, tantôt poétique , tantôt âpre, elle dépeint un univers de souffrances et de désespoir, parfois éblouissant par la joie. Car ce récit c’est celui d’un combat mais aussi d’une renaissance…

Nadalette est « Passeuse de mots » à travers des livres ou des prises de parole inspirantes en public.

La conférence de Nadalette sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un pique nique partagé » tiré du sac »

Et pour les vins du château Bellegarde? Pour six bouteilles achetées, vous n’en paierez que cinq!

+33 5 56 72 34 24

Château de Bellegarde