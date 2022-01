Conférence n°90 Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Conférence n°90 Arcachon, 9 février 2022, Arcachon. Conférence n°90 Arcachon

2022-02-09 18:30:00 – 2022-02-09 20:30:00

Arcachon Gironde « Questions en paroles, réponses en musiques » par Daniel Janissier. « Questions en paroles, réponses en musiques » par Daniel Janissier. +33 6 80 78 64 77 « Questions en paroles, réponses en musiques » par Daniel Janissier. jazz hot club bassin arcachon

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Ville Arcachon lieuville Arcachon

Arcachon Arcachon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/