Conférence Mytho animaux par Agatha Liévin-Bazin Château-Thierry, samedi 10 février 2024.

Conférence Mytho animaux par Agatha Liévin-Bazin Château-Thierry Aisne

Tout ce que vous pensez savoir sur les animaux est faux !

On vous a toujours dit que la pie était voleuse, que l’autruche mettait la tête dans le sable pour se cacher, que les poissons n’avaient aucune mémoire ou encore que le caméléon changeait de couleur pour se camoufler.

Et si, toutes ces affirmations étaient … complètement fausses ?

Décryptons ces étranges histoires et leur drôle d’origine !

Agatha Liévin-Bazin est docteure en éthologie, spécialisée dans le comportement social des oiseaux. Vulgarisatrice scientifique indépendante, elle parle d’animaux en tous genres sous tous les formats livres, podcasts, conférences, illustrations…Retrouvez son travail sur le site www.leniddepie.com

Rendez-vous au 8 rue du château le samedi 10 février 2024 à 14h30 pour connaitre la vérité !

Contact :

Université Populaire de Château-Thierry

jclaude.monnier@orange.fr0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10

8 Rue du Château

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France jclaude.monnier@orange.fr

L’événement Conférence Mytho animaux par Agatha Liévin-Bazin Château-Thierry a été mis à jour le 2024-02-01 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne