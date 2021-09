Conférence musique Swing + spectacle danse Chorus Line Le Diapason – Université de Rennes 1, 4 octobre 2021, Rennes.

Le Diapason – Université de Rennes 1, le lundi 4 octobre à 12:00

— Cette conférence sur l’histoire du swing (jazz américain des années 30 à 40) est née de l’envie de faire partager à tout âge cette musique et ces danses. Qu’un large public puisse ressentir son énergie et taper des pieds ou claquer des doigts sur ces rythmes. Ce spectacle raconte le swing, ses origines, ses caractéristiques, ses instruments, les artistes qui ont marqué cette époque. Comment il se joue et comment il se danse. A deux (avec le pianiste Galaad Moutoz et la chanteuse Anna Stevens), ils racontent, jouent et dansent, pour des explications drôles, claires et illustrées. Un spectacle pédagogique et ludique, accessible de 3 à 99 ans, pour une plongée en musique dans les années 30.

Gratuit / Réservation obligatoire (lien prochainement disponible

Une initiation à la musique et la danse swing !

Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T12:00:00 2021-10-04T14:00:00