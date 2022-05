Conférence Musique et Silence Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Conférence Musique et Silence

2022-05-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-08 17:00:00 17:00:00 rue de Richevieille Maison Saint Odilon

Souvigny Allier La musique et le silence, deux entités à la fois contradictoires et complémentaires. À l’aide d’exemples musicaux et iconographiques Jean-Luc Perrot, musicologue, questionnera les relations que la musique tisse avec le silence. +33 6 15 08 72 06 rue de Richevieille Maison Saint Odilon Souvigny

Détails Catégories d’évènement: Allier, Souvigny Autres Lieu Souvigny Adresse rue de Richevieille Maison Saint Odilon Ville Souvigny lieuville rue de Richevieille Maison Saint Odilon Souvigny Departement Allier

