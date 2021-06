Pont-Aven Pont-Aven Finistère, Pont-Aven Conférence « Musique et peinture, de la Belle époque aux Années folles » Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven Finistère Cette conférence est présentée par Edmond Lemaître, musicologue. En partenariat avec le festival des Pierres Debout – Durée : 1h30 Inscription auprès du Musée de Pont-Aven +33 2 98 06 14 43 https://billetterie.museepontaven.fr/catalogue_activites Cette conférence est présentée par Edmond Lemaître, musicologue. En partenariat avec le festival des Pierres Debout – Durée : 1h30 Inscription auprès du Musée de Pont-Aven dernière mise à jour : 2021-06-22 par

