Conférence Musique Ancienne : Johann-Sebastian BACH, Concerto Italien Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Conférence Musique Ancienne : Johann-Sebastian BACH, Concerto Italien Chambéry, 19 mai 2022, Chambéry. Conférence Musique Ancienne : Johann-Sebastian BACH, Concerto Italien Jardin du Verney Cité des Arts – salle 209 Chambéry

2022-05-19 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-19 19:30:00 19:30:00 Jardin du Verney Cité des Arts – salle 209

Chambéry Savoie “Dans un goût qui consiste comme celui des Allemands d’aujourd’hui en un judicieux mélange du goût de plusieurs peuples, chaque nation trouve quelque chose de ressemblant au sien, qui ne peut jamais déplaire”. accueil.cite@mairie-chambery.fr +33 4 79 60 23 70 https://www.chambery.fr/citedesarts Jardin du Verney Cité des Arts – salle 209 Chambéry

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Jardin du Verney Cité des Arts - salle 209 Ville Chambéry lieuville Jardin du Verney Cité des Arts - salle 209 Chambéry Departement Savoie

Chambéry Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/

Conférence Musique Ancienne : Johann-Sebastian BACH, Concerto Italien Chambéry 2022-05-19 was last modified: by Conférence Musique Ancienne : Johann-Sebastian BACH, Concerto Italien Chambéry Chambéry 19 mai 2022 Chambéry Savoie

Chambéry Savoie