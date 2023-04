Conférence « Musique à Notre-Dame du Moyen Âge à nos jours » par Frédéric Billiet Université Sorbonne Nouvelle, 11 mai 2023, Paris.

Le jeudi 11 mai 2023

de 14h00 à 15h30

.Public adolescents adultes. payant

Entrée payante, tarif de 10 euros

Frédéric Billiet, professeur en musicologie médiévale à Sorbonne Université, propose une fresque sonore pour montrer comment la cathédrale Notre-Dame a pu être à chaque époque un lieu d’inspiration et d’interprétation musicale.

Depuis l’élévation de son chœur gothique à la fin du XIIe siècle jusqu’à l’incendie de 2019, la musique a joué un grand rôle pour la beauté de la liturgie et le rayonnement artistique de la cathédrale Notre-Dame de Paris. De beaux manuscrits médiévaux témoignent encore des nouvelles polyphonies du Moyen Age, dites de l’école Notre-Dame, qui résonnaient avec les voûtes gothiques au point d’influencer toute l’Europe. De grands compositeurs et organistes se sont succédé pour maintenir ce haut niveau musical porté par une maîtrise d’enfants jusqu’à la Révolution. Sous d’autres formes d’organisation, la musique a repris ses droits de nos jours dans ce monument devenu aussi un lieu de concert.

Frédéric Billiet est professeur en musicologie médiévale à Sorbonne Université depuis 2002. Spécialiste de la musique du XVe siècle dans le Nord de la France, il dirige le programme d’iconographie musicale médiévale Musiconis au sein de l’Institut de recherche en musicologie (UMR IReMUS). Il est aussi membre de l’Institut Collegium Musicae, travaille régulièrement avec le Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI) et préside l’association scientifique Iconostalla regroupant les experts sur les stalles médiévales. Il a publié des ouvrages et de nombreux articles sur la vie musicale en Picardie, les paysages sonores et les représentations de la musique dans les stalles médiévales.

Bienvenue à la première édition de l’Université des cultures ouvertes : des conférences ouvertes à toutes et à tous, sans condition d’âge ni de diplôme, entre mars et juin 2023. Elles sont consacrées à diverses thématiques liées aux domaines de spécialité de la Sorbonne Nouvelle : arts, lettres, langues et civilisations, sciences humaines et sociales. Une occasion privilégiée pour dialoguer avec des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses au sein du nouveau campus Nation.

