Conférence "Musiciens ambulants d'Auvergne" par Jean-François Chassaing 2021-09-18 17:30:00 17:30:00 – 2021-09-19

Une nouvelle fleur au chapeau des traditions musicales du Massif Central : les sociétés spécialisées de musiciens ambulants. Données inédites sur des pratiques et des acteurs très organisés… musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr +33 6 80 80 35 27 http://maison-luthier-jenzat.fr/

